بالصور... شاهدي أناقة النجمات في العروض الباريسية

خلال أسبوع الموضة، نتطلع إلى إطلالات أخرى غير التي تظهر على منصات العروض، ففي تلك الفترة تزدحم الشوارع بإطلالات رائعة لجمهور الموضة ومتابعيها، ونشاهد أجمل النجمات متألقات في الصفوف الأولى على الدوام.

في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2014، شاهدنا عدداً من النجمات اللواتي تكرر حضورهن في عروض مختلفة، منهن: المغنية الشهيرة Rihanna التي اكتسحت باريس بأناقتها لهذا الموسم، فقد ظهرت في عرض "Lanvin" بلوك رمادي دافئ، ثم تكرر ظهورها في عرض "Dior" بمعطف أنيق وجذاب، ولم تتوقف هنا، بل ظهرت في عروض أخرى، مثل: Givenchy، و Miu Miu، وغيرهم، كما شاهدنا عدداً من النجمات الأنيقات في تلك العروض، مثل:Lupita Nyongo، و Emma Roberts، وJessica Alba.

من ناحية أخرى تألقت محررات الموضة اللواتي ننتظر رؤيتهن في هذا الأسبوع من كل موسم، مثل: Anna Dello Russo بستايلها البعيد كلياً عن الملل والرتابة، وMiroslava Duma بإطلالاتها الجذابة، كما لفتنا حضور الأميرة Charlene من موناكو في عرض "Louis Vuitton" بلوك أنيق باللون الأسود.

سحرتنا الجميلة نانسي عجرم بإطلالاتها الجميلة في عروض باريس التي حضرتها مؤخراً، فقد اختارت فستاناً أنيقاً من الدانتيل الأسود في عرض إيلي صعب، وتألقت بلوك كلاسيكي في عرض "Chanel" قبل أيام.

شاهدي معنا كيف ظهرت النجمات في الصفوف الأولى من أسبوع الموضة الباريسي.