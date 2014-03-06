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نصائح لأناقة ربيعية من" Kourtney & Khloe Kardashian"

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نصائح لأناقة ربيعية من" Kourtney & Khloe Kardashian" نصائح لأناقة ربيعية من" Kourtney & Khloe Kardashian"

عرفت الشقيقات من عائلة Kardashians بأناقتهن واختياراتهن الموفقة غالباً، وقد شاركت الشقيقتان Kourtney & Khloe Kardashian مجلة "People " بنصائح مختلفة لأزياء الربيع، ونقاط متنوعة تخص ستايل كل منهما.

سئلت النجمتان عن القطعة الأساسية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة، فأجابت Kourtney: "جاكيت رسمي يناسبها لتكمل به إطلالتها، ويمكن أن ترتديه في إطلالات مختلفة"، أما Khloe فقالت:"فستان يشعرها بجمالها عند ارتدائه".

وعندما طلب من النجمتين تقديم نصيحة لأناقة الربيع، أكدت Khloé على أهمية الألوان بقولها: "لوني إطلالتك سواء بدمج الألوان الملفتة أو بتنسيق إطلالة بقطعة أنيقة بلون باستيل جذاب مثل الأزرق الفاتح أو الوردي، وستضيف الألوان إشراقة لإطلالتك"، أما Kourtney فقالت: "الصيف بالنسبة لي يمثل الستايل البوهيمي، كما أنني أحب ارتداء اللون الأبيض فيه".

وقد عرفت Kourtney بقدرتها على تنسيق أكثر من طبعة في إطلالة واحدة، وعندما سئلت عن الطريقة المثالية لفعل ذلك، قالت: "اختاري طبعتين بنفس الألوان، واستمتعي بدمجها معاً، وعلى سبيل المثال ابدئي باللونين الأبيض والأسود"، وأضافت Khloé: "إن كنت ممن لا يحببن المغامرة في التنسيق أكملي اللوك بقطعة ذات لون داكن".

استمتعي بأزياء الصيف بنصائح الأخوات Kourtney & Khloe Kardashian.

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سيدتي