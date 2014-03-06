جمهور "سيدتي نت" يخذل George Clooney

بيروت- رولا زعزع عيّاد

على الرغم من أن فارق الأصوات بينهما ليس بالكبير، فقد استطاع النجم الشاب "زاك إيفرون" Zac Efron أن يتفوّق على زميله، الحاصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم، الممثل الوسيم جورج كلوني George Clooney، بتصويت أجراه موقع "سيدتي نت" على لقب النجم الأكثر أناقة. وقد حصد زاك مجموع أصوات وصل الى 42 صوتاً، في حين وقف المؤيدون لأناقة كلوني عند الرقم الأربعين.

وزاك، البالغ من العمر 27 عاماً، هو ممثل ومغن من أصل أميركي، معروف بإطلالاته الجذابة على اختلاف أنماطها. فهو حين يرتدي البدلة السوداء أو الرمادية، يكون ساحراً بخياره، وحين يطلّ على معجبيه بملابسه الرياضية المريحة، لا يخفت وهج أناقته أبداً، بل على العكس يبدو أكثر انسجاماً مع نفسه.

إليك بعض الإطلالات لـZac Efron، شاهديها وأخبرينا هل استحق لقب النجم الأكثر أناقة؟

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