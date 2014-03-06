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دييجو كوستا: سعيد بأولى مبارياتي مع إسبانيا

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دييجو كوستا: سعيد بأولى مبارياتي مع إسبانيا دييجو كوستا: سعيد بأولى مبارياتي مع إسبانيا

أبدى الإسباني دييجو كوستا سعادته بخوض أولى مبارياته مع منتخب بلاده الجديد أمام إيطاليا في المباراة التي انتهت بفوز الماتادور بهدف نظيف.

وكان دييجو كوستا قد اختار اللعب لإسبانيا بعد أن لعب مباراتين بقميص البرازيل بلاده الأصلية.

وقال كوستا بعد المباراة "أنا سعيد جدا أنني لعبت مباراتي الأولى مع إسبانيا وأننا فزنا بها، سأظل العمل جاهدا مع أتليتكو مدريد حتى أحتفظ بفرصي مع ".

وأضاف "أنا أعلم أن المباراة الأولى لم تكن سهلة ولكنني أعرف أنني أستطيع أن أعطي أكثر".

يذكر أن المنتخب الإسباني قد تغلب على ضيفه الإيطالي بهدف نظيف سجله بيدرو رودريجز في المباراة التي شارك فيها كوستا أساسيا.

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فيديو اليوم السابع

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