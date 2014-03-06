استقبلي الربيع بألوان القوس قزح

تمتاز ألوان الربيع بأنها مشرقة وذات تأثير إيجابيّ في النفس، وتوظّف في المساحات المحدودة، من أجل الإيحاء بالاتساع، كما بالراحة لشاغلي تلك المساحات.

"سيدتي نت" يطّلع من المدير الإقليمي لشركة KA International في السعودية المهندس الاستشاري وائل شكري على كيفيّة توظيف ألوان الربيع في غرفة المعيشة.

تحمل ألوان قوس قزح من الأبيض والوردي والأخضر والأزرق والأحمر والبرتقالي موضة أقمشة الأثاث الربيعي.

وفي ما يلي، أبرز الأفكار عن كيفيّة توظيفها في غرفة المعيشة:

1 ـ يُنصح باختيار لون هادئ وطبيعي كالأخضر الفاتح المتداخل مع الأبيض لأقمشتها المنقوشة أو المزدانة بورق الشجر ذي الأحجام والأشكال المختلفة، تدعمه خيارات متناغمة من اللوحات و"الاكسسوارات".

2 ـ يُناسب هذه المساحة الأصفرُ المتداخل مع الرمادي بأشكال طولية وعرضيّة.

3 ـ يُفيد الأزرق الفاتح لبعض الأرائك، على أن يحمل بعضها الآخر الأبيض المتداخل مع الأزرق بتصاميم بارزة مشجّرة أو منقوشة، من دون إغفال طلاء الجدران بالأبيض، واختيار الخشب الفاتح لأرضيّتها.

ومن بين المكوّنات الإضافية لهذه الغرفة: طاولة متوسطة ومستديرة من الخشب الطبيعيّ، تتموضع أمام الأريكة الرئيسيّة، ومجموعة من اللوحات المتوسطة الحجم والملوّنة بألوان الربيع المائية والنباتات المجفّفة أو فروع الشجر.

4 ـ يبعث البرتقالي على التفاؤل، خصوصاً عندما يكون مدمجاً بالزهر أو بالأشكال المستوحاة من الطبيعة. ويُستخدم في أقمشة الأريكة الرئيسيّة، على أن يحمل الجدار الذي تتكئ عليه اللوحات الصغيرة الموزّعة بعشوائية، مع وسائد ملوّنة بالأخضر والفوشيا.

ولتكتمل طلّة منزلك الربيعي...

ـ في غرفة الطعام: يمكن اختيار ديكور غرفة الطعام من وحي الحديقة: الجدران محمّلة بتدرجات الوردي أو البيج الفاتح، وأقمشة كراسي الطاولة تمزج ما بين الوردي والأخضر الفاتح، على أن تكون قوائمها بيضاء، فيما تكون الطاولة بنيّة داكنة في محاكاة لجذوع الشجر، والسجادة بنيّة أيضاً ذات وبر بارز تتوسّط الغرفة، واللوحات كبيرة تحجز مكانها على أحد الجدران بألوان مشتقة من تدرّجات الرمادي والبني والبرتقالي.

ـ في غرفة النوم الرئيسيّة: لدى اختيار الأحمر الداكن لأثاث غرفة النوم، يمكن اللجوء إلى الأحمر المتداخل مع البيج أو الأبيض للستائر أو لأقمشة أرائك الجلسة الملحقة بها أو الكرسي، ما يطبع المكان بالرومانسية. ويتمّ الزهر الأحمر والأبيض الطبيعي على طاولة بيضاء مستديرة المشهدَ!

ـ في غرفة نوم الطفل: يُناسب ورق الجدران المزخرف والمزدان ببهجة الزهري والبرتقالي الجدارَ الذي يحمل السرير، على أن تُطلى الجدران الأخرى بالأبيض، وكذا تكون الأرضيّة، حيث تحلّ وسائد صغيرة مختلفة الأشكال والتصاميم بألوان مستوحاة من ورق الجدران، مع ستائر بيضاء وزهرية، أو برتقالية وخضراء أو رمادية.

إنّ الصور المرفقة بالموضوع مقدّمة من KA International في الرياض.

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