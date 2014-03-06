6 أغذية لشباب دائم

تعيش غالبية السيدات صراعاً مع الزمن، إذ ترفض فكرة التقدمّ في السن، خوفاً من فقدان نضارتها وجاذبيتها.

ولذا، يسلّط اختصاصي التغذية الدكتور خالد دراهم، الضوء على أبرز الأطعمة التي تضمن لك الحفاظ على شبابك وتقيك من الإصابة بالأمراض الشائعة:

1- الشوكولاتة

ترتفع نسبة إصابة النساء بأمراض القلب عمّا كانت عليه في السابق، بسبب مشكلات الحياة والضغوط النفسية التي تواجهها يومياً.ولذا، ينصح بتناول 10 جرامات من الشوكولاتة السوداء، التي تحتوي على موادّ طبيعيّة ترفع من نسبة "أوكسيد النتريك" المسؤول عن حماية الأوعية الدموية.

2- الشوفان

يحتوي الشوفان على مادة "البيتاجلوكين"، وهي عبارة عن مجموعة من الألياف السهلة الذوبان التي تُساعد في خفض نسبة "الكولستيرول" السيء في جسمك.

3- السمك الدهني

يمتاز السردين المعلّب بفوائد عدة، نظراً إلى غناه بالكالسيوم ودهون "الأوميجا 3" التي تحمي القلب والشرايين.

وتثبت البحوث الأمريكيّة الحديثة أن تناول السمك الدهني (السردين والسلمون) مرّتين على الأقلّ أسبوعياً، يجعلك أكثر حيويّة. أمّا إذا لم تكوني من هواة مذاق السمك، فيمكنك الاستعاضة عنه بتناول "الأوميجا 3"، على شكل كبسولات من زيت السمك.

4- البقدونس

يتوفر في كلّ 100 جرام من البقدونس 170 جراماً من الفيتامين "ج". والبقدونس من الأعشاب الأغنى بالمعادن والموادّ الضرورية، كالفوسفور والمغنيزيوم والزنك والنحاس.ويُنصح بتناول ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم لمدّ جسمك بـ20% من احتياجاته اليومية من فيتامين "ج"، وبـ14% إلى 35% من احتياجات الجسم من فيتامين "أ".

5- "الكومبوت"

يعتبر الكومبوت بديلاً مثالياً للفاكهة الطازجة. وينصح بتصفيته تماماً من العصير حتّى تصبح نسبة السكر فيه مقاربة لنسبتها في الفاكهة الطازجة.

6- الحمص

إنه غني بالبروتينات والمعادن، ويُمكن أن يحلّ محلّ اللحم، كما يُعتبر الأفضل للحدّ من الشعور بالجوع، نظراً إلى احتوائه على نسبة من السكّر الذي يحتفظ به الجسم لمدّة طويلة.

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