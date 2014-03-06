طريقة تحضير الأرز المقلي بالبيض

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- أوقية من اللحم المفروم الناعم

- 350 غراماً من الأرز المطهو

- 4 حبّات من بصل الربيع، مفرومة

- 100 غرام من البازيلاء

- ملعقة كبيرة من زيت السمسم

- بيضتان

طريقة التحضير:

1- يحمّى الزيت النباتي في مقلاة عميقة، ويقلى اللحم المفروم حتى ينضج، ويضاف الأرز وترفع الحرارة، فبصل الربيع والبازيلاء . تطهى هذه المكّونات لمدة دقيقتين، ثم تخلط مع زيت السمسم.

2- يقرّب الأرز بواسطة الملعقة من جوانب المقلاة، ويفقس البيض، في الوسط، مع التحريك لدقيقة، ثم يقدّم على الفور.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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