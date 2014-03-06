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طريقة تحضير الأرز المقلي بالبيض

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طريقة تحضير الأرز المقلي بالبيض طريقة تحضير الأرز المقلي بالبيض

المقادير:
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي
- أوقية من اللحم المفروم الناعم
- 350 غراماً من الأرز المطهو
- 4 حبّات من بصل الربيع، مفرومة
- 100 غرام من البازيلاء
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم
- بيضتان

طريقة التحضير:
1- يحمّى الزيت النباتي في مقلاة عميقة، ويقلى اللحم المفروم حتى ينضج، ويضاف الأرز وترفع الحرارة، فبصل الربيع والبازيلاء . تطهى هذه المكّونات لمدة دقيقتين، ثم تخلط مع زيت السمسم.
2- يقرّب الأرز بواسطة الملعقة من جوانب المقلاة، ويفقس البيض، في الوسط، مع التحريك لدقيقة، ثم يقدّم على الفور.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

 

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