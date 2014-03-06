محمد بن راشد يلتقي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في مركز دبي المالي العالمي..بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي..السيد مايكل هوانج رئيس محاكم المركز الذي أطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهم انجازات محاكم المركز المالي التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2013 والذي تم تسليمه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بصفته رئيسا للمركز.

وأوجز رئيس المحاكم أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهم عناوين التقرير..وأبرزها التوقيع على اتفاقيات هامة بين المحاكم والعديد من مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم مما أسهم في تعزيز مكانة المحاكم ونطاق حضورها عالميا.

ومن هذه الانجازات تنظيم سلسة من المحاضرات وورش التدريب لطلاب ومحامين محليين على قواعد وممارسات القانون العام ناهيك عن استضافة محاكم مركز دبي المالي العالمي " المؤتمر السنوي للجميعة الدولية لإدارة المحاكم " التي اختارت دبي لأول مرة لعقد مؤتمرها السنوي وشارك فيه أكثر من 400 قانوني ومحام وقاض من مختلف أنحاء العالم..وهذا كان من الأسباب المهمة التي عززت ثقة قطاع التجارة العالمي بدور السلطة القضائية لمحاكم المركز وتنامي الفهم لهذا الدور الفاعل.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للمستوى العالمي الذي وصلت إليه محاكم المركز المالي بفضل جهود القائمين عليها وتميزها بالصدقة والشفافية والكفاءة التي تشكل عناصر رئيسية في رفع مستوى أداء المحاكم وترسيخ ثقة مجتمع المال والأعمال المحلي والدولي بهذه المحاكم.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.

كما حضره..القضاة في المحاكم وهم عمر جمعة المهيري وعلي شامس المدحاني وشملان الصوالحي إلى جانب الآنسة آمنة العويس نائب الرئيس التنفيذي للمحاكم.

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