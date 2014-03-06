المحكمة العمالية في محاكم دبي تعتمد البريد الإلكتروني وسيلة للإعلان

نظمت " محاكم دبي " ورشة عمل لقضاة المحكمة العمالية في المحاكم الابتدائية في دبي وقضاة الدوائر العمالية في محكمتي الاستئناف والتمييز تحت عنوان " الإعلان القضائي عبر الوسائط الإلكترونية - البريد الإلكتروني".

تناولت الورشة المواد القانونية التي تنظم وسائل الإعلان في قانوني الإجراءات المدنية والأحوال الشخصية في الدولة والقوانين التي تنظم التعاملات الالكترونية.

وقال القاضي عمر يونس جعرور رئيس المحكمة العمالية في المحاكم الابتدائية في محاكم دبي إن الورشة أكدت أن الجهات التي تصدر الرخص التجارية تلزم الشركات والمؤسسات التجارية والأشخاص الاعتبارية كافة اعتماد بريد الكتروني يقيد لدى جهة الإصدار لتواصل معهم عبر هذا البريد الالكتروني.

وأضاف أن التطور الهائل في وسائل الاتصال من سرعة الوصول وضمان وصول الرسائل الالكترونية إلى المعني بها والذي يحتفظ بالمفتاح الخاص بالولوج إلى البريد الألكتروني المعتمد له دون سواه ما لم يخول غيره بمشاركته في استلام البريد بل أن استلام المخول لا يحول دون استلام الأصيل لذات البريد الذي يمكنه الإطلاع على البريد من أي مكان متواجد فيه خاصة وأن الدولة مغطاة بصورة كاملة لوجود بنية تحتية شاملة لأجواء الدولة من الاتصالات.

وأشار إلى أن وجود المعني خارج الدولة لا يمنعه من استلام البريد الالكتروني بمرفقاته عبر مختلف الوسائط الالكترونية وأنه بإمكانه لدى استلامه البريد الالكتروني خارج الدولة الرد على المعلن بذات الوسيلة بوجوده خارج الدولة لمراعاة مسافة الإعلان وأن بإمكان المعلن التأكد من وجوده خارج الدولة وفق الأنظمة المتوفرة وأن المعلن يستطيع تحديد موقع المعلن إليه ووقت استلام المعلن إليه الاعلان.

وقال رئيس المحكمة العمالية في المحاكم الابتدائية في محاكم دبي..إنه كان هناك شبه إجماع من السادة القضاة الحضور بضرورة تفعيل الإعلان عبر البريد الالكتروني باعتباره وسيلة من وسائل الإعلان للأشخاص الاعتبارية وتفعيل ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك.

وأضاف أن المجتمعين أوصوا بإنشاء بريد الكتروني للمعلنين بالمحكمة لتسليم واستلام الإعلانات عبره على أن يقوم المعلن بإثبات واقعة الاستلام والتسليم التي تتم عبر هذه الوسيلة وإيداعها ملف الدعوى وذلك لاستكمال إجراءات الدعاوي من الناحية الشكلية ولتوفير الفرصة الذهبية للمدعى عليها بالاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها من أي مكان واتخاذ القرارات المناسبة في الرد على الدعوى ودفوعها من أي مكان تتواجد فيه.

وأوضح جعرور أن هذه الوسيلة من الوسائل الفنية تحقق اليقين في اتمام الإعلان لدى الجهات كافة ومن شأن هذا الإجراء توفير الوقت والجهد والمال وسرعة الانجاز والفصل بالدعاوي وتم الاتفاق على مناشدة المشرع بالنص صراحة على استخدام مختلف الوسائط الالكترونية كوسيلة من وسائل الاعلان.

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