بالصور…المشير السيسي يفتتح نادي وفندق للقوات المسلحة بزهراء مدينة نصر

افتتح المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى نادي وفندق القوات المسلحة بزهراء مدينة نصر الذي أقامته إدارة الاشغال العسكرية، لخدمة ابناء القوات المسلحة والمدنيين.

حضر الافتتاح الفريق صدقى صبحى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء ومحافظ القاهرة عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة .

واستمع المشير السيسى لشرح من اللواء أركان حرب طاهر عبدالله طة رئيس الهيئة الهندسية استعرض فيها انجازات القوات المسلحة في تحقيق طفرة نوعية في المنشأت الرياضية والاجتماعية علي مستوي الجمهورية ، والتي تضمنت تنفيذ 56 منشأة رياضية وترفيهية تم انجازها خلال عام ونصف ضمن خطة لأقامة 142 منشأة بنهاية عام 2014 ، شملت الأنتهاء من تنفيذ 250 ساحة رياضية مطورة في 23 محافظة ، و55 حمام سباحة اوليمبي في 19 محافظة و 401 منتدي ومركز شباب في 25 محافظة و18 قاعة رياضية متعددة الاغراض وفنادق بإجمالي 4510 غرفة فندقية في 18 محافظة ، والتي تساهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية ودعم قدراتها علي استضافة البطولات العربية والعالمية في كافة اللعبات.

وأشار اللواء أركان حرب نبيل سلامة مدير ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة الي مراحل انشاء النادي الذي يتواكب افتتاحة مع الاحتفال بمرور 75 عاما علي انشاء اول نادي للضباط في مصر ، حيث اقيم نادي زهراء مدينة نصر على مساحة 35 فدان ويخدم اكثر من 150 الف فرد من سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها ، ويضم العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية التي تلبى احتياجات رواده وفقاً لاعلي مستويات الانشاء والتجهيز ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالبنية الاساسية للمنشاّت الرياضية والخدمية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لممارسة الرياضة وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية .

يضم النادي مجمعا متكاملا للملاعب الرياضية يشتمل علي ملعبا لكرة القدم وتراك علي مساحة 15 الف م2 ملحق به مبني للمدرجات يسع اكثر من 1100 فرد بالاضافة الي غرف اللاعبين وتغيير الملابس وغرف للحكام والكشف الطبي ودورات المياة ، كما تم انشاء ملعبين للكرة الخماسية علي مساحة 2750 م2 وملعبين للتنس بمساحة 1400 م2 تم تجهيزها وفقا لارقي المواصفات القياسية .

كما يشتمل النادي علي مجمعا للصالات الرياضية يضم 3 ملاعب اسكواش وصاله منازلات وحمام سباحة اوليمبي ملحق بة غرف لتغيير الملابس وصالة للجيمانزيوم وتراس يسع حوالي 200 فرد ، ومنطقة للألعاب المائية علي مساحة 14 الف م2 تضم حمام سباحة ترفيهي يضم العديد من الالعاب الترفيهية التي تناسب جميع الاعمار.

وحرصا علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لرواد النادي تم انشاء مجمعا للمطاعم والكافيتريات المطلة علي منطقة الملاعب ، ومسجد يسع لـ 500 فرد ، ومبني اجتماعي يضم قاعتين للمناسبات تسع اكثر من 300 فرد ، بالاضافة الي احدث صالة للعرض السينيمائى تسع 120 فرد ، واقامة مول تجارى متكامل يضم عشرات المحال التجارية المتنوعة والمطاعم والكافتيريات ، فضلا عن الاهتمام باعمال التنسيق الجمالي وتوفير المساحات الخضراء المفتوحة والمتنزهات لخدمة رواد النادي .

وفي نهاية الافتتاح اشاد المشير عبد الفتاح السيسي بالجهد الذي يقدمة رجال القوات المسلحة وما حققوة من انجازات ملموسة لدعم مقومات التنمية الحضارية علي ارض مصر خلال الفترة الماضية ، مؤكدا ان القوات المسلحة تعمل وفقا لمنظومة متكاملة للأرتقاء بكفائتها القتالية والحفاظ علي الروح المعنوية وتقديم ارقي الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية لابناء القوات المسلحة والمواطنين وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب بهذه المشروعات .

>