الإحصاء: 45 % من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعى إناث

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعى من الاناث نحو 9ر44 % للإناث مقابل 1ر55 % للذكور عام 2012،كما بلغت نسبة أعضاء السلك الدبلوماسى من الإناث5ر22 % مقابل 5ر77% للذكور، فى حين بلغت نسبة الإناث العاملات بالسلك القضائى ضئيلة جداً مقابل الذكور لتسجل 4 ,% للإناث مقابل 99.6% للذكور عام 2012.

وأوضح الاحصاء – فى بيان له اليوم بمناسبة اليوم المرأة العالمي الذى يوافق يوم 8 مارس من كل عام، وجاء الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديموقراطى العالمى فى 7 مارس 1945- أن يقدر عدد السكان فى الاول من يناير 2014بحوالي 8ر85 مليون نسمة ، يمثل الذكور 1ر51% مقابل 9ر48 % للإناث ، مشيرا إلى أن متوسط سن الزواج للإناث 3ر24 عاما مقابل حوالى 29 عاما للذكور خلال عام 2012.

وأضاف أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل سجلت 23% من إجمالى قوة العمل فى الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما، ما يمثل ثلث مساهمة الرجال والتى تبلـغ 77% خلال عام 2012، لافتا إلى أن 5ر70 %من الاناث العاملات يشتغلن في قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، 3ر39 % بقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية ، قطاع المال والاقتصاد 31%، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الثقافة والإعلام بنفس النسبة 29%لكل منهما عام 2012/ 2013.

وبيّن أن نسبة العاملات بالقطاع الحكومى خلال عام 2012-2013 بلغت 5ر27 %مقابل5ر72 % للذكور ،لافتا إلى نسبة رؤساء الأسر من الإناث سجلت 8ر17 % مقابل 2ر82 % للذكور عام 2012.

ونوه الى ارتفاع معدل البطالة للإناث من 22,7% عام 2011 إلى 1ر24 % عام 2012، كما ارتفع المعدل بالنسبة للذكور من 9ر8 % عام 2011 إلى 9,3% عام 2012.

واوضح أن نسبة النساء العاملات بأجر فى الأنشطة غير الزراعية سجلت خلال عام 2012 1ر19 % مقابل5ر17 % عام 2010،لافتا الى أن نسبة المشاركات فى التـأمينات الاجتماعية للاناث بلغت 3ر84 % مقابل 5ر54 % للذكور ، كما بلغت نسبة المشاركات فى التأمين الصحى 1ر79 % مقابل 3ر44 % للذكور.

واضاف الجهاز أن نسبة الأمية للاناث تراجعت من 6ر33 % للإناث مقابل5ر32 % خلال عام 2012،كما ارتفعت نسبة القيد الإجمالى للإناث فى المرحلة الإعدادية الى 95 % عام 2012-2013 مقابل 7ر83 % عام 2011-2012، كما زادت نسبة القيد الإجمالى فى المرحلة الثانوية إلى 3ر66 % مقابل 2ر58 % ،وبلغت نسبة الاناث المقيدات بالتعليم العالي حوالى 45 % من إجمالى المقيدين بالتعليم العالى عام 2011-2012.

ولفت الى ان نسبة العاملات المشتركات فى نقابات مهنية بلغت 8ر45 % مقابل 23% للذكور 2012،مشيرا إلى أن نسبة الإناث المقيدات فى جداول الانتخابات خلال عام 2012 بلغت 3ر48 % مقابل 7ر51 % للذكور ،

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