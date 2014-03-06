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حبس المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، حبس المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطبيب النفسي للتأكد من سلامته العقلية.
> كانت القوة الأمنية بقنا المتواجدة بمركز شرطة نجع حمادى، قد فوجئت بقيام المدعو محمد . ع . م، 35 سنة ،عاطل، بإقتحام المركز والتعدى على عبدة . م.ع ،35 سنة، خفير نظامة والإستيلاء على سلاحة الميرى وأطلاق أعيرة نارية داخل المركز بعد الأعتداء علية وإحداث أصابات به، فتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، حيث قررت النيابة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضة على طبيب نفسى للتأكد من سلامة قواة العقلية .

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