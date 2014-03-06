فاينانشيال تايمز:سحب سفراء الخليج من قطر يأتي بفعل الإحباط من سياستها الخارجية المنشقة

اهتمت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب سفرائها من قطر المجاورة ..معتبرة أن هذا القرار جاء نتيجة إحباط هذه الدول من السياسة الخارجية المنشقة لقطر وواصفة ذلك بالأزمة الدبلوماسية الأسوأ في التاريخ الحديث.

ورأت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – أن الأزمة الدبلوماسية، وهي تصعيد نادر لعملية تفاوض تدور وراء الكواليس، لتصبح خلافا علنيا له أضراره، تشكل التحدي الأكثر صعوبة لحكم أمير قطر الشاب، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ تميم اجتمع مع حاكمي السعودية والكويت في شهر نوفمبر الماضي ووعد بوجه جديد للسياسة الخارجية القطرية.

ونقلت الصحيفة عن عبد الخالق عبد الله، وهو أستاذ علوم سياسية في الإمارات قوله “وعد الأمير الجديد بأن تتغير الأمور لكنه لم يحقق ذلك”.. مشيرا إلى أن هناك رغبة في معاقبة قطر سياسيا ودبلوماسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن دول الخليج كانت تعتقد بأن الأمير الجديد سيروج لنهج توافقي أكثر بالنسبة للسياسة الخارجية وينسق بشكل أوثق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس القيام بمبادرات سياسة كبرى بشكل فردي.

ونسبت الصحيفة إلى مايكل ستيفنز، وهو باحث في معهد الخدمات الموحدة في قطر، قوله”تلقت قطر تحذيرات عدة مرات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي من أن سياساتها، خاصة المتعلقة بالإخوان المسلمين، تقف ضد مصالح الأمن الهامة بالمنطقة”.

وأضاف “كنتيجة لذلك، اتخذت دول الخليج خطوة غير مسبوقة لإعادة قطر إلى المسار الصحيح ومن الممكن اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر”.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي كانت أكثر ما أثر على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بقطر.

أ ش أ