إصابة 30 في اشتباكات في “آكساري” بين المواطنين والشرطة التركية

اندلعت اشتباكات بين مجموعة يقدر عددها بخمسة آلاف مواطن مع قوات الشرطة في محافظة آكساري بوسط الأناضول على إثر رفض قوات الشرطة توجه المواطنين إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطية احتجاجا على وصول حافلة دعاية انتخابية تابعة للحزب الكردي إلى المدينة.

وذكرت محطة إن. تي في. الإخبارية التركية اليوم الخميس أن المحتجين رفضوا الإنصياع لتعليمات الشرطة التي اضطرت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريقهم من موقع الحادث.

وأضافت المحطة أن الشرطة لم تسمح للمتظاهرين بالتوجه لمقر الحزب الكردي، فاندلعت اشتباكات أصيب خلالها 30 شخصا، منهم أربعة من رجال الشرطة، بجروح مختلفة فيما استمرت المطاردات وسط الشوارع حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

أ ش أ