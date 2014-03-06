وزير السياحة يفتتح معرض الأقصر فى بورصة برلين

أفتتح محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين، وعددٌ من ممثلي شركات السياحة في المحافظة، معرض محافظة الأقصر فى بورصة برلين السياحيّة الدوليّة، والتي تُقام في الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، ضمن مساعي المحافظة لتنشيط الحركة السياحيّة الوافدة، وذلك بحضور وزير السياحة المصرية هشام زعزوع .

وقام محافظ الأقصر، باستعراض عدد من المعالم السياحيّة والاكتشافات الأثرية التي وضعت حديثًا على خريطة المعالم والمزارات السياحيّة، وفي مقدمتها معابد دير شلويط، وقصر العجوز وموت ومقابر ذراع أبوالنجا، بجانب ممشى الأقصر السياحيّ على النيل، والبيت النوبيّ، والمركز الحضري للمرأة، ومركز التراث، وما يتضمنه من عروض تراثيّة وتاريخيّة، والأنماط السياحيّة التي تنفرد بها الأقصر مثل سياحة البالون والسياحة النيليّة ورحلات عربات الحنطور.

واستعرض أهم ما تتضمنه أجندة الأقصر الثقافيّة والسياحية من مهرجانات وفعاليات، وفي مقدمتها مهرجان السينما الأوروبيّة، ومهرجان السينما الأفريقيّة، ودورة وكرنفال مولد “سيدي أبو الحجاج” الأقصريّ، التي تُشبه موكب آمون الفرعونيّ، الذي كانت تشهده الأقصر قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام .