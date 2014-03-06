ندوة “المشاركة السياسية .. مسئولية مجتمعية” بمركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد ندوة بعنوان ” المشاركة السياسية… مسئولية مجتمعية ” إستضاف فيها الدكتور بكلية الحقوق جامعة القاهرة زكريا المصرى، وقد دارت الندوة حول الضمانات التى كفلها الدستور الجديد لتحقيق مبادئ المواطنة و المساواة فى الحقوق و الواجبات السياسية والإقتصادية و الإجتماعية بين أبناء الوطن و اهمية حرص المصريين على المشاركة السياسية الفعالة خلال الإستحقاقات الإنتخابية التى تمر بها مصر و ذلك لأهمية المؤسسات التى تسعى مصر لبنائها بشكل سليم يتوافق مع مبادئ الدستور و خاصة مؤسسة الرئاسة ثم البرلمان القادم وصولا للإنتخابات المحلية .

هذا وقد أكدت الندوة على اهمية الدور الذى تقوم به اللجنة العليا للإنتخابات لتحقيق الضمانات الدستورية على أرض الواقع و إجراء إنتخابات قانونية و نزيهة تعبر بصدق عن قناعة الناخبين .

و قد خرجت الندوة بعدة توصيات أهمهاضرورة تقسيم الدوائر الإنتخابية طبقاً لعدد السكان و زيادة عدد اللجان لتسهيل عملية الانتخاب .

و تأتى هذه الندوة ضمن الأنشطة الإعلامية التى ينفذها مركز النيل للإعلام ببورسعيد خلال حملة إختار رئيسك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراكز النيل بالقاهرة برئاسة الأستاذ مجدى رأفت .