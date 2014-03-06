النيابة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين باقتحام مترو شبرا وكلية الزراعة

تلت النيابة العامة امر الاحالة فى واقعة اقتحام محطى مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة وعددهم 38 متهما وفى نهايته طالب باقصى عقوبة على المتهمين ويذكر ان المستشار حسن فريد رئيس الدائرة قد أمر بازالة الكلابشات من المتهمين وقال لايحضر متهم أمام الجنايات وفى يده الكلابشات .

وكان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال المتهمين فى القضية الأولى إلى محكمة الجنايات، ووجه لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة بشبرا.