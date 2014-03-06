احباط محاولة تهريب 15 حاوية سجائر مسرطنة قادمة من ليبيا الى ميناء بورسعيد

تمكنت ادارة مكافحة التهريب الجمركى بميناء بورسعيد بالتعاون مع مباحث امن الموانى من ضبط 15حاوية تحتوي على سجائر غير خالصة الرسوم قادمة من مدينة طبرق الليبية و متجهه الي الاسكندرية لتعود الي ليبيا دون اواراق رسمية وبها اصناف غير اصلية وضارة بصحة الانسان ومخالفة لاتفاقية بازل وبها اصناف محظورة حيث تم ضبط الحاويات و التى تحمل ارقام 78827,7293827,7639062,7883320,7132.15,7430088,75.3651 ,7101328,7786654 ,7009839 Uru 7988803 ucru 7364 Ucru7083395 ucru7882690 urcu7368839

تم التوصل الي معلومات مؤكدة تفيد اعتزام توكيل الشركة المتحدة للتصدير والنقل لمحاولة تهريب ال15حاوية 40 قدم تم التحفظ على الحاويات وتحرير محضر بالواقعة بقسم الميناء واحالتة للنيابة العامة التى امرت بسرعة ضبط واحضار اصحا

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