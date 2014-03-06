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الاتحاد الأوروبى يجمد أرصدة الرئيس الأوكرانى المعزول ونجله و16 مسئولا

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الاتحاد الأوروبى يجمد أرصدة الرئيس الأوكرانى المعزول ونجله و16 مسئولا الاتحاد الأوروبى يجمد أرصدة الرئيس الأوكرانى المعزول ونجله و16 مسئولا

الرئيس الأوكرانى المعزول فيكتور يانوكوفيتش

أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس تجميد ارصدة الرئيس الأوكرانى المعزول فيكتور يانوكوفيتش ونجله و16 من المسئولين الأوكرانيين للاشتباه بتورطهم فى اختلاس أموال الدولة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ان من ابرز الأسماء المدرجة فى القائمة رئيس الوزراء السابق نيقولاى أزاروف والنائب العام السابق فيكتور بشونكا والقادة السابقين للأجهزة الأمنية الأوكرانية.

يشار الى أن سويسرا كانت قد قررت فى 28 فبراير الماضى تجميد أرصدة يانوكوفيتش و19 مسؤولا أخر فى النظام السابق، بينهم وزراء ونجل الرئيس السابق الكسندر يانوكوفيتش، الذى تقدر ثروته بأكثر من 500 مليون دولار، ويملك فى سويسرا شركة متخصصة فى بيع الفحم الحجرى الأوكرانى.

 

أ ش أ

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