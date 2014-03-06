المركزي للمحاسبات يكشف اختلاس الإخوان بـ”نقابة معلمين” بورسعيد 109 ألف جنيه

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على الادارة المحلية قطاع الوزارات و الضرائب العقارية بمحافظة بورسعيد، عن أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص الأعمال المالية و الميزانية العمومية لنادي نقابة المعلمين ببورسعيد عن الفترة من 1/1/2013 حتى 30/11/2013 ، وهي الفترة التي تولى فيها قيادات الإخوان إدارة مجلس نقابة المعلمين .

وكشف التقرير عن عملية اختلاس لمبالغ مالية تزيد عن 100 ألف جنيه من حسابات صالة الافراح ( قاعة زرقاء اليمامة ) للفترة من يناير 2013 حتى اكتوبر 2013 .

وأكد بلاغ تم تحريره بقسم شرطة المناخ بتاريخ 10/11/2013 محاولة مشرف القاعة الاستيلاء على المستندات التي تدينه ، حيث أوضح التقرير صحة البلاغ و التلاعب بالمستندات، والأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية واردة بالشكوى فضلاً عن فقدان (21)دفتر ايصالات نقدية، كما تم الاستيلاء على مبالغ مالية قيمتها 75340 قيمة جانب من متحصلات حجز افراح قاعة النادي التابع للنقابة بالتلاعب في ايصالات حجز القاعة و لم يتم تورديها للبنك بإجمالي 44 ايصال تحصيل لم يتم سدادهم في حسابات البنك .

وتم الاستيلاء على مبالغ جملتها 17195 جنية من متحصلات صالة الافراح حيث تبين لدى الفحص عدد 8 مطالبات محررة عن طريق مشرف قاعة الحفلات لصرف مستحقات متعهدي احياء الحفلات التي تعاقد معها النقابة لتقديم خدمات التصوير و المأكولات و المشروبات عن عدد 8 حفلات في ا6ل5فترة من 17/1/2013 و حتى 7/9/2013 بلغت قيمتها 17195 جنية و لم يتم توريد تلك المبالغ و تم ايضا الاستيلاء عليها، كما تم الاستيلاء على 1500 جنيه في التلاعب بايصالات باستخدام مزيل الحبر وإعادة كتابتها باثبات بيانات مغايرة، وتم اثبات الحالة لتلك الايصالات بمحضر اثبات حالة و المحرر بمعرفة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات و حضور امين النقابة و امين الصندوق .

و أثبت التقرير الاستيلاء على 15300 قيمة خمس حفلات لم يتم تورديهم مثبتة بالسجلات .