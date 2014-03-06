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النقل: 4 مليارات جنيه حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري في صعيد مصر

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النقل: 4 مليارات جنيه حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري في صعيد مصر النقل: 4 مليارات جنيه حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري في صعيد مصر

الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل

صرح الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل بأنه في إطار اهتمام وزارة النقل بالمساهمة في تنمية صعيد يتم إنشاء محاور تنموية جديدة لتسهيل حركة إنتقال الافراد والبضائع والمساهمة في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية بالاضافة الي ازدواج مجموعة من الطرق القائمة لاستيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث وذلك بإجمالي أطوال 427 كيلومتر وتكلفة 1.4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء طريق توشكي – أرقين بطول 110 كيلومتر وإزدواج طريق بني سويف – المنيا الزراعي بطول 110 كيلومتر واستكمال ازدواج طريق اسيوط – سوهاج بطول 120 كيلومتر .

وأضاف وزير النقل أنه يتم تدعيم ربط طرق الصعيد شرق وغرب النيل من خلال انشاء عدد من الكباري العلوية الجديدة علي النيل عند ( بني مزار وجرجا وطما وكلابشة ) وكذلك انشاء كباري علوية لالغاء التقاطعات السطحية وتقاطعات الطرق مع خطوط السكة ( الكلابية – طهطا – توسيع كوبري الاقصر العلوي – كوبري المعنا ) وذلك بتكلفة اجمالية 1.8 مليار جنيه .

وأكد وزير النقل علي أنه يتم إجراء اعمال الصيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في محافظات الصعيد باجمالي اطوال 633 كيلومتر بتكلفة 800 مليون جنيه ومن اهمها طريق القاهرة – الفيوم وطريق اسوان – ابوسمبل وطريق الداخلة – الفرافرة – البحرية ، بالاضافة الي التأكيد علي دعم وسائل تامين المرور علي هذه الطرق لتوفير اعلي معدلات السلامة والآمان .

 

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