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انضمام البرلماني السابق علاء عبد المنعم لحزب المصريين الأحرار

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انضمام البرلماني السابق علاء عبد المنعم لحزب المصريين الأحرار انضمام البرلماني السابق علاء عبد المنعم لحزب المصريين الأحرار

المصريين الأحرار

اعلن حزب المصريين الأحرار عن انضمام المحامى بالنقض والسياسى البارز والبرلمانى السابق علاء عبد المنعم إلى صفوف الحزب.

من جانبه قال أحمد سعيد رئيس الحزب، أن وجود المناضل الكبير علاء عبد المنعم ضمن كتيبة المصريين الأحرار يشكل إضافة كبيرة وزخماً سياسياً مؤثراً فى عمل حزب المصريين الأحرار، خلال الفترة المقبلة وإستحاق الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وعودة الحياة السياسية فى إلى طبيعتها.

وأضاف أن المحامى الكبير لعب دوراً مهماً فى الحياة السياسية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونية وخاض الكثير من المعارك فى البرلمان وكان من أشرس المعارضين لفساد نظام مبارك، وأهمها معركته ضد وزارة المالية يوسف بطرس غالى وضد وزير الإسكان الأسبق ابراهيم سليمان، وكان أحد أبرز المؤسسين للبرلمان الشعبى عقب تزوير انتخابات برلمان 2010 وقبل أيام قليلة من إندلاع ثورة 25 يناير.

وقال أحمد سعيد نسعى لأن يكون المصريين الأحرار قبلة لكل الشرفاء والمناضلين وأصحاب الخبرة والكفاءة ليكون المصريين الأحرار – حزب لكل المصريين- حقيقة وليس شعاراً.

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