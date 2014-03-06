مسئول بالجامعة العربية:لا نية لإعادة سفير مصر إلى قطر

قال مسؤول في الجامعة العربية إن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بدأ منذ علمه بقرار المملكة والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر، في الاتصالات مع الدول العربية والخليجية، وأنه اتصل بوزير الخارجية الكويتي الذي تستضيف بلادة القمة العربية هذا الشهر لتجاوز هذه الخلافات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية اليوم، أنه لم تتضح نتيجة لهذه الاتصالات.

من ناحية اخرى قال السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إن السفير المصري بالدوحة محمد مرسي متواجد حاليا في القاهرة ومنذ سحبه، ولا نية لإعادته مطلقا في الوقت الراهن.

جاء ذلك ردا على سؤال للصحيفة للدبلوماسي المصري حول مصير السفير المصري بالدوحة، في ظل سحب كل من المملكة والإمارات والبحرين لسفرائهم من الدوحة.

وقال السفير ناصر كامل إن قرار المملكة والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، جاء بعد محاولات كثيرة من جانب الدول الثلاث لحمل السياسة القطرية على التراجع وتعديل مواقفها. معتبرا أنه يعكس نفاد صبر هذه الدول تجاه السياسة والمواقف القطرية، التي لم تقتصر على موقفها السلبي من مصر، وإنما طالت حتى دولا من المجلس.

ورأى أن هذا الإجراء إما أن يسهم في تعديل قطر لمواقفها وسياساتها التي تسببت في مشاكل كثيرة، أو أن تستمر بموقفها ومن ثم ستكون له تداعيات وتوابع خطيرة فيما بعد.

واشارت الصحيفة إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن السفير المصري في الدوحة موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية شهر فبراير الماضي موضحا أن قرار إبقائه في مصر هو قرار سياسي وسيادي، جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائيا لمحاكمتهم، فضلا عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد.

أ ش أ