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مساعد شرطة بالأقصر يتهم طالب بالاستيلاء علي 19 طلقة عنوة‎

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مساعد شرطة بالأقصر يتهم طالب بالاستيلاء علي 19 طلقة عنوة‎ مساعد شرطة بالأقصر يتهم طالب بالاستيلاء علي 19 طلقة عنوة‎

طلقات – ارشيفية

اتهم مساعد شرطة بالأقصر طالب بالتعدي عليه وسرقة 19 طلقة نارية منه أثناء مروره أمام قرية الديمقراط التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة .

تلقي اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر بلاغًا من مساعد شرطة بمركز شرطة الأقصر، ومقيم بقرية المحاميد التابعة أيضا لمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر يفيد بقيام  ”م.ا.ع ” طالب، ومقيم بقرية الرزيقات قبلي بذات المركز بالتعدي عليه و الاستيلاء على 19 طلقة عيار 9 مل.

حرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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