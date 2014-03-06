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وزير الإسكان: التنسيق مع البنوك لبدء طرح 8 آلاف وحدة لمحدودى الدخل

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وزير الإسكان: التنسيق مع البنوك لبدء طرح 8 آلاف وحدة لمحدودى الدخل وزير الإسكان: التنسيق مع البنوك لبدء طرح 8 آلاف وحدة لمحدودى الدخل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات له اليوم الخميس، أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك، لبدء طرح حوالى 8 آلاف وحدة سكنية، عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى، لدعم نظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%.

وصرح الوزير عقب اجتماعه مع مسئولى صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع فى أنهاء مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التى نفذت ضمن محور المستثمرين فى نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية.

من جانبها صرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقارى فى ، ومقارنته بباقى دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرا.

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مصر 365

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