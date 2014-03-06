"اتحاد العمال العرب": قطر غير مؤهلة لرئاسة مؤتمر العمل العربى

أكد رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، أن قطر بكل المعايير غير مؤهلة لرئاسة مؤتمر العمل العربى القادم، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة أطراف الإنتاج بالدول العربية من وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وطالب معتوق- فى بيان له اليوم الخميس، - فريق العمال بالمؤتمر، أن يكون له موقف جاد ورافض لرئاسة قطر للمؤتمر، لعدم التزامها بكل تعهداتها مع الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب لسنوات عديدة، بالسماح ببناء تنظيم نقابى يدافع عن حقوق العمال، واصفا سجل قطر فى احترام حقوق العمال العرب والأجانب بأنه "سجل أسود".

وأشار إلى أن حكومة قطر لم تبذل أى جهد ملحوظ لتحسينه رغم كل الاتصالات الدولية التى جرت معها، كما عبرت هيئات دولية عديدة بما فيها منظمة العمل الدولية عن قلقها البالغ من الممارسات غير القانونية التى يتعرض لها العمال الأجانب فى قطر.

وكشف معتوق عن تقارير دولية تؤكد أن أصحاب الأعمال القطريين لم يلتزموا بتوفير بيئة عمل سليمة، وشروط الصحة والسلامة المهنية، مما أدى إلى تعرض الكثير من العمال الأجانب إلى الموت وإلى الإصابات الخطرة، فيما عبرت منظمات نقابية دولية عديدة فى تقارير متتالية لها عن خشيتها لتعنت حكومة قطر وعدم استجابتها لكل الضغوط والمطالبات الدولية، لاحترام حقوق العمال والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية.

يذكر أن مؤتمر العمل العربى يعقد سنويا وتنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتترأس قطر الدورة المقبلة بالقاهرة وفق الترتيب الأبجدى.