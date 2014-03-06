ناشطة أجنبية تتقدم لإنهاء إجراءات عودتها إلى باريس

تقدمت قبل قليل ناشطة بطلب إلى السلطات بمطار القاهرة الدولى لإنهاء الإجراءات الخاصة بعودتها إلى باريس، عقب قرار السلطات المصرية بمنع دخولهن البلاد، بسبب إغلاق معبر رفح لدواعٍ أمنية.

وكانت 7 ناشطات قد تقدمن، صباح اليوم، بطلب إلى السلطات بمطار القاهرة الدولى، لإنهاء الإجراءات الخاصة بعودتهن إلى بلادهن مرة أخرى.

وقال مصدر بالمطار، إن 4 ناشطات ألمانيات تقدمن للعودة إلى بلادهن مرة أخرى على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت، بينما تقدمت 3 ناشطات أخريات بطلب إنهاء إجراءات عودتهن إلى فرنسا على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار أنهت قبل قليل إجراءات عودة 4 ناشطات بلجيكيات إلى بلادهن على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى بروكسل، بينما ينتظر عدد آخر من الناشطات موعد الرحلات المتجهة إلى بلدانهن.

وكانت 58 ناشطة أجنبية، بعضهن من أصول عربية، قد حاولن الدخول إلى غزة عبر معبر رفح، إلا أن السلطات الأمنية المصرية رفضت دخولهن، وقررت عودتهن مرة أخرى إلى جهة قدومهن بسبب إغلاق المعبر.