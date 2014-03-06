البحرين: قرار سحب السفراء من قطر سيؤثر على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

أوضح وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين لـ«البيان» أمس أن قرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر «لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد تراكمات»، مضيفاً أنه أتى كذلك «نظراً لعدم إيفاء الدوحة بالتزاماتها التي ألزمت بها نفسها في الاتفاق المبرم في العاصمة السعودية الرياض ..والذي لم يتحقق منه أي تقدم منذ ذلك الحين».

وأشار وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية، إلى أن «هناك عدداً من الأمور التي استدعت اتخاذ هذا القرار الجماعي أبرزها عدم التزام قطر بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، وعدم دعمها لكل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام التي تصدر من قطر والتي كانت تتناول بعض القضايا السياسية الداخلية لبعض دول مجلس التعاون».

وعن تداعيات هذا القرار على دول مجلس التعاون، قال البوعينين إنه «بلا شك سيؤثر على العلاقات بين دول المجلس إلا أننا نعول على حكمة القادة في إيجاد الحلول المناسبة»، متمنياً من قطر أن «تراجع نفسها فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرها البيان الرسمي الذي صدر عن الدول الثلاث انطلاقاً من المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين دول مجلس التعاون وشعوبها التي تتوق إلى الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود».

وفي رده على سؤال فيما إذا كان أحد الأسباب لقرار سحب السفراء، هو موقف الدوحة من الأحداث الأمنية التي تجري في البحرين، نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية أن يكون لما يحدث أي تأثير.