“ضربة موجعة” لبورصة قطر بعد سحب السفراء

كان إعلان السعودية والإمارات والبحرين بمثابة “ضربة موجعة” لسوق قطر للأسهم، فقد هبط المؤشر العام عند 11346 نقطة، بانخفاض وصل إلى 2.09%.

وذكرت “العربية نت” أن اللون الأحمر القاني قد امتد إلى غالبية أسهم الشركات، ولن تقف تداعيات قرار دول الخليج الثلاث على حركة بورصة قطر اليوم فقط، فبحسب المحللين سيشد سوق الدوحة المزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.

وبمتابعة سريعة للسوق، فإن القرار أصاب عدداً من المستثمرين الأجانب بحالة من الخوف، خصوصاً أن بيان الدول الخليجية التي سحبت سفراءها ركز على أمن المنطقة واستقرارها، وهو أمر بالغ الأهمية لدى المستثمر الأجنبي الذي سيحاول الفرار باستثماراته إذا ما استمر الحال.

السواد الأعظم من الأسهم المتداولة تلطخت بـ”اللون الأحمر” بعد القرار الخليجي مباشرة، وبحسب مصادر في البورصة، فقد قام عدد من المستثمرين والمضاربين ببيع الأسهم التي يمتلكونها، وكأنها محاولة للتخلص مما لديهم، خوفاً من تداعيات القرار الذي قد يمتد لأيام وأسابيع.

وزادت عمليات بيع الأسهم خاصة في الساعة التي تلت القرار مباشرة، حيث تجاوزت مستويات السيولة حاجز المليار ريال قطري، من خلال تداول أكثر من 19 مليون سهم.

لكن أكثر سهم سقط إلى الهاوية من خلال متابعة بورصة قطر هو سهم شركة “أوريدو”، الذي وصل تراجعه إلى 9%.