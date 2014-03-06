الشرق القطرية: دول الخليج تعاقب قطر بسحب سفرائهم من أجل “مصر”

أعرب جابر الحرمي رئيس تحرير “الشرق القطرية” عن استغرابه من موقف السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر لمجرد ادعاءات و خلاف في وجهات النظر ،وعبر الحرمي عن أسفه من أن خطوة سحب السفراء لم تأتي من أجل المواقف الخليجية وليس من مصلحة أبناء دول الخليج، وإنما جاءت بسبب الموقف من مصر.

وفند الحرمي في مقابلة مع قناة “الجزيرة” مساء اليوم الإدعاءات التي يتم تبرير هذه الخطوة بها، والتي يأتي على رأسها دعم قطر الإخوان المسلمون، وقال في هذا الصدد : الإخوان جماعة موجودة على الساحة ، وقطر لها علاقات مع كل الأطياف وليس فقط جماعة الإخوان ، وما يتم الحديث به بأن قطر تدعم الإخوان لقلب نظام الحكم، أمر غريب، أنا أتساءل ما هو نظام الحكم في قطر ، نظام الحكم في قطر وراثي كما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي لا تنسجم هذه الادعاءات مع الواقع الفعلي.

وأكد الحرمي مجددا ان الاختلاف ليس من أجل المواقف الخليجية وليس من مصلحة أبناء دول الخليج، وإنما بسبب الموقف من مصر بعد الانقلاب.

وفي رده على سؤال بشأن إطلاق الإعلام القطري على أن ما حدث في مصر “انقلاب”، قال ” لسنا وحدنا ما نسميها انقلابا الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر لأنه اعتبره انقلاب”.