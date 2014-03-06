تحويل جميع الرحلات القادمة إلى أبوظبي إلى مطارات اخرى

شهد هذا الصباح (اليوم) تحويل جميع الرحلات القادمة إلى أبوظبي إلى المطارات الأخرى في المنطقة وذلك بسبب وجود مشاكل فنية في المطار.

بدأت أحوال الطقس في أبوظبي بالتحسن وباشر المطار استقبال حركة المرور.

يتم إعادة الرحلات التي تم تحويلها في وقت سابق، إلى مطار أبوظبي الدولي وذلك رهنًا بعودة الخدمات الأرضية، ويتم نقل الطواقم الجوية الاحتياطية برًا وجوًا حسب الإمكان.

وقد حطت خمس رحلات الآن في مطار أبوظبي الدولي، والثلاث رحلات التي تم تحويلها في وقت سابق في طريق عودتها الى إلى أبوظبي.

ويتم استئناف الرحلات المغادرة من أبوظبي، مع العلم أنه من المتوقع حصول تأخير واضح على مواعيدها المقررة. وقد نُصح المسافرون بإتمام إجراءات سفرهم كالمعتاد، كما تم نُصحهم بالاتصال بمركز اتصال الاتحاد للطيران للتأكد من حالة رحلاتهم.

كما تتعاون الاتحاد للطيران حالياً مع شركة أبوظبي للمطارات للتعامل مع الموقف والحد من التأخير الذي قد يتعرض له ضيوف الشركة قدر الإمكان. ونتيجة ذلك، تتوقع الاتحاد للطيران حدوث تأخير في الرحلات المغادرة بقية اليوم.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول وضع الرحلات القادمة أو المغادرة من أبوظبي، يُرجى من المسافرين التواصل مع مكتب الاتصال التابع للاتحاد للطيران عبر هاتف 0000 2599 (0) 971+ أ و زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihad.com.

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