ننشر نص خطب اﻷوقاف الموحدة خلال 5 أسابيع قادمة

أعدت وزارة اﻷوقاف خطة دعوية تتضمن خطبة موحدة عن القضايا الوطنية ﻷدائها عبر كل منابر مصر الرسمية وغير الرسمية، سوف تناقش المشاكل الجماهيرية، لخمس خطب متتالية تبدأ من الجمعة القادمة، حيث تكون عن فضل الشهادة وكرامة الشهيد، والإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع، وتكون الخطبة الثالثة عن أهمية التخطيط فى حياة الأفراد والمجتمعات، والخطبة الرابعة عن ترتيب الأولويات وأثره فى حياة الأفراد والمجتمعات.

وتكون الخطبة الخامسة عن ظاهرة أطفال الشوارع وأهمية تربية النشء والعناية باليتيم، تحت عنوان "رسالة المنبر"، كما قررت الوزارة تجميعها بعد ذلك فى كتب لتكون زادًا للدعاة، مؤكدة أنها تتوسع فى العناصر والأدلة والموضوع ليأخذ الخطيب من كل هذا ما يتناسب مع المكان والمجتمع الذى يخطب فيه، مع عدم الإخلال بصُلب ولُب الموضوع، والتأكيد على عدم تجاوز الوقت المحدد ما بين 15 إلى 20 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا.

فيما تكون خطبة الوزارة خلال الجمعة المقبلة عن فضل الشهادة وكرامة الشهيد، ألزمت بها الوزارة جميع مساجد مصر التابعة لوزارة اﻷوقاف، والتابعة للجمعيات الدعوية فى أنصار السنة والجمعية الشرعية والدعوة والمساجد اﻷهلية.

وتناولت الخطبة العديد من العناصر منها فضل الشهادة ومنزلة الشهداء، وكرامة الشهيد عند الله، وشفاعة الشهيد ﻷهله عند الله فى يوم القيامة، والتعريف بمفهوم الشهيد.