مورينيو: برادلي صنع الكثير.. وكلينسمان نموذج لمدرب المنتخب

أثنى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على الثنائي بوب برادلي ويورجن كلينسمان، واصفا إياه بمن صنع نهضة في الكرة الأمريكية.

وجاءت تصريحات مورينيو ضمن مقاطع الفيديو التي سجلها لـYahoo في اتفاق تم الإعلان عنه مع الساعات الأولى من يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وقال مورينيو عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية: "أعرف برادلي جيدا، وقد بدأ وكون فريقا مميزا لبلاده".

وتابع "ثم جاء يورجن كلينسمان، وقد تعاملت معه عن قرب حين كان مدربا لألمانيا لأني كنت أملك في فريقي (تشيلسي) لاعبين من هناك".

وأضاف "بالنسبة لمدرب منتخب.. كلينسمان مدرب جيد جدا، يملك كل شيء يؤهله لذلك".

وأردف "هو منظم، ويملك قدرة على شحن همم لاعبيه، ومحبوب.. وهذا مهم بالنسبة لمدرب المنتخب، أن يذهب إليه اللاعب وهو مستريح نفسيا وسعيد".

وأتم "كلينسمان مدرب، يلعب اللاعبون من أجله".

ويلعب المنتخب الأمريكي مع كلينسمان ضد غانا، والبرتغال وألمانيا في مجموعة واحدة بمونديال البرازيل.