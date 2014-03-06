بالفيديو - مورينيو لـYahoo: لا أشك في تطور صلاح.. وينجح مع الموسم الجديد

لماذا اختار جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي محمد صلاح النجم المصري الدولي دون غيره ليخلف خوان ماتا في الفريق الأزرق؟

يرد مورينيو في مقاطع الفيديو التي خصصها للعرض من خلال Yahoo "محمد صلاح سريع، مبدع، يذهب للمرمى مباشرة".

وتابع الاستثنائي البرتغالي "هذه الصفات تجعله ينضم سريعا ويتأقلم مع طريقة اللعب التي نرغب في تطبيقها مع تشيلسي".

وأضاف "كذلك دوما ما أحب امتلاك اسمين في كل مكان، نسخة من كل لاعب.. لدي أوسكار وويليان، شورلي مع أزار، والآن دخل صلاح القائمة في مكان خوان ماتا".

وكان ماتا قد ترك تشيلسي للانضمام إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي، ضمن أغلى صفقة للبلوز عبر التاريخ.

وفي المقابل، انضم صلاح لتشيلسي قادما من بازل السويسري في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون استرليني تصل إلى 16 بما يقدمه المصري الأعسر مع البلوز.

حتى الآن لم يضع صلاح بصمة جيدة مع تشيلسي، ويشارك لدقائق قليلة على فترات متقطعة، لكن هذا لا يعني أنه فشل بالنسبة لمورينيو.

ويؤكد مورينيو "بالنسبة لي أثق تماما في أن صلاح يملك ما يلزم ليتطور خلال الموسم المقبل، ويحقق النجاح المطلوب".