أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مورينيو لـYahoo: لا أشك في تطور صلاح.. وينجح مع الموسم الجديد

Google+ Print
بالفيديو - مورينيو لـYahoo: لا أشك في تطور صلاح.. وينجح مع الموسم الجديد بالفيديو - مورينيو لـYahoo: لا أشك في تطور صلاح.. وينجح مع الموسم الجديد

لماذا اختار جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي محمد صلاح النجم المصري الدولي دون غيره ليخلف خوان ماتا في الفريق الأزرق؟

يرد مورينيو في مقاطع الفيديو التي خصصها للعرض من خلال Yahoo "محمد صلاح سريع، مبدع، يذهب للمرمى مباشرة".

وتابع الاستثنائي البرتغالي "هذه الصفات تجعله ينضم سريعا ويتأقلم مع طريقة اللعب التي نرغب في تطبيقها مع تشيلسي".

وأضاف "كذلك دوما ما أحب امتلاك اسمين في كل مكان، نسخة من كل لاعب.. لدي أوسكار وويليان، شورلي مع أزار، والآن دخل صلاح القائمة في مكان خوان ماتا".

وكان ماتا قد ترك تشيلسي للانضمام إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي، ضمن أغلى صفقة للبلوز عبر التاريخ.

وفي المقابل، انضم صلاح لتشيلسي قادما من بازل السويسري في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون استرليني تصل إلى 16 بما يقدمه المصري الأعسر مع البلوز.

حتى الآن لم يضع صلاح بصمة جيدة مع تشيلسي، ويشارك لدقائق قليلة على فترات متقطعة، لكن هذا لا يعني أنه فشل بالنسبة لمورينيو.

ويؤكد مورينيو "بالنسبة لي أثق تماما في أن صلاح يملك ما يلزم ليتطور خلال الموسم المقبل، ويحقق النجاح المطلوب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا