أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ البكيرية يرعى احتفال الدفاع المدني

Google+ Print
محافظ البكيرية يرعى احتفال الدفاع المدني محافظ البكيرية يرعى احتفال الدفاع المدني

    برعاية محافظ البكيرية الأستاذ رميح بن صالح الشتيوي شاركت إدارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بحضور العقيد عبدالله بن عثمان الركيان مدير إدارة الدفاع المدني بالبكيرية وضباط وأفراد ومنسوبي الدفاع المدني وعدد من أهالي وأعيان ومدراء الدوائر الحكومية بالبكيرية، حيث ألقى العقيد عبدالله الركيان تقريراً مفصلاً عن هذا اليوم وتم تكريم الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية المشاركة بهذه

المناسبة، ثم أعلن الشتيوي انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني من مقر مبنى المحافظة، بعد ذلك جابت سيارات الدفاع المدني أرجاء المحافظة. كما أنه خلال هذه الأيام سيقام عدد من المحاضرات والندوات وتوزيع المطبوعات على طلاب وطالبات مدارس محافظة البكيرية والتي تهدف لتوضيح أعمال الدفاع المدني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية