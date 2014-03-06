محافظ البكيرية يرعى احتفال الدفاع المدني

برعاية محافظ البكيرية الأستاذ رميح بن صالح الشتيوي شاركت إدارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بحضور العقيد عبدالله بن عثمان الركيان مدير إدارة الدفاع المدني بالبكيرية وضباط وأفراد ومنسوبي الدفاع المدني وعدد من أهالي وأعيان ومدراء الدوائر الحكومية بالبكيرية، حيث ألقى العقيد عبدالله الركيان تقريراً مفصلاً عن هذا اليوم وتم تكريم الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية المشاركة بهذه

المناسبة، ثم أعلن الشتيوي انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني من مقر مبنى المحافظة، بعد ذلك جابت سيارات الدفاع المدني أرجاء المحافظة. كما أنه خلال هذه الأيام سيقام عدد من المحاضرات والندوات وتوزيع المطبوعات على طلاب وطالبات مدارس محافظة البكيرية والتي تهدف لتوضيح أعمال الدفاع المدني.