سفارة المكسيك بالرياض تحتفي بوزير خارجيتها

أقامت سفارة المكسيك بالرياض مساء أمس، ندوة وحفل عشاء على شرف وزير الخارجية المكسيكي الدكتور خوسيه انطونيو ميد الذي يزور المملكة حاليًا، بمشاركة منتدى الطاقة الدولية. وأكد وزير الخارجية المكسيكي عمق العلاقات السعودية المكسيكية على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تأسست منذ عام 1952، وقامت على الاحترام المتبادل والعلاقات المتينة بين البلدين. وأوضح أن المكسيك تتمتع باقتصاد قوي وتشهد نمواً منذ سنوات، بسبب الإصلاحات الأخيرة في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الطاقة والاتصالات، ويدعم ذلك الاستقرار السياسي الذي تعيشه خلال هذه الفترة.

وأوضح مبينًا أن بلاده أصبحت جاذبة للكثير من رؤوس الأموال الأجنبية مستفيدة من النمو في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والموقع الجغرافي والأيدي العاملة. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وعدد من رجال الأعمال.