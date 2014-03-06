وزير الحج يؤكد اهتمام ولاة الأمر بوضع استراتيجية للحج والعمرة لخمس وعشرين سنة قادمة

رأس وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار امس الاول بقاعة الصحبة بفندق حياة بارك بجدة اجتماع اللجنة الاستراتيجية لاعمال الحج والعمرة والزيارة، بحضور وكلاء وزارة الحج ووكيل امارة منطقة مكة المكرمة واكثر من ثلاث عشرة جهة حكومية منها امارة منطقة مكة المكرمة – الأمن العام – الدفاع المدني – هيئة تطوير مكة المكرمة – معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج – وزارة الصحة – الهلال الأحمر. بدأ الاجتماع بكلمة لوزير الحج الدكتور بندر حجار، اوضح خلالها ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما – وما تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من مشروعات خير شاهد على ما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية لضيوف الرحمن. واوضح وزير الحج أن الدولة لا تدخر جهوداً في سبيل تسهيل وتيسير أداء المناسك ولا أدل على ذلك من مشروعات التوسعة المتتالية للحرمين الشريفين ومشروع جسر الجمرات وقطار المشاعر وقطار الحرمين الشريفين.

وقال: إن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الحج لاعداد استراتيجية للحج والعمرة والزيارة لخمس وعشرين سنة قادمة هو ثمرة اهتمام ولاة الامر في هذه البلاد المباركة لضيوف الرحمن. وتطرق الدكتور حجار خلال كلمته الى ما تم انجازه من قبل الفريق العلمي الذي تم تشكيله بعد صدور الموافقة السامية بوضع الاستراتيجية واصفا الاستراتيجية ب ( عمل وطني ضخم يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن ) منوها بالاجتماعات وورش العمل التي نظمت لخدمة مشروع الاستراتيجية. وقدم المهندس خالد ابو ناجي عرضاً مرئياً لما تم انجازه من قبل الفريق العلمي الذي شكل لاعداد الاستراتيجية العامة للحج والعمرة والزيارة منذ صدور الامر السامي بتشكيل اللجنة مروراً بالاجتماعات وورش العمل وانتهاء بوضع تصور نهائي بالاستراتيجيةبعد ذلك فتح باب النقاش حيث اجمع المشاركون على اهمية الاستراتيجية في التخطيط لاعمال الحج والعمرة خاصة مع الزيادة المطردة في اعداد الحجاج عاما بعد عام وما يتطلبه ذلك من مواكبة في الخدمات.