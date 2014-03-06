أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فرحة لا توصف

Google+ Print
فرحة لا توصف فرحة لا توصف

    لئن تحدث أبناء الغاط عن فرحتهم في هذا اليوم عبروا عن بهاء مدينتهم بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور سمو نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية حفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير فمرحباً بهما في المحفل السنوي المتميز.

لقد حظيت هذه الجائزة بتنافس شريف بين الطلبة والطالبات وكانت حافزاً للجد والاجتهاد والمثابرة وساهمت مساهمة عظيمة في الرقي بمستوياتهم ورفع أداء المعلمين والمعلمات، ومن نحتفل بهم اليوم ثمار يانعة ونخبة متميزة تزخر وتتشرف بها بلادنا والتي لا تألو قيادتها الرشيدة جهداً في تقديم الخدمات التعليمية المتقدمة وفق أحدث الأساليب الحديثة سعياً لتحقيق جيل واع متنور يدرك لما يدور حوله.

ويطيب لنا ونحن نتشرف وفي هذا المحفل السنوي الذي يقف عليه معالي الوالد الأمير فهد بن خالد السديري ولجنة الجائزة أن نستلهم من سيرة الأمير خالد بن أحمد السديري في مجالات العلم والأدب والوطنية والقيادة والحنكة المنهاج العطر والرؤى الحكيمة.

تعيش الغاط في هذا اليوم يوماً استثنائياً بهذا التشريف الأبوي من سمو الأمراء ومن التشريف العلمي لهذه الكوكبة الغالية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات ولا يسعني عبر هذه السطور المتواضعة إلا أن أُكرر الترحيب بسمو الأمير وسمو نائبه وصحبهم الكرام وضيوف الجائزة مباركاً للفائزين هذا التفوق والتميز راجين للجميع دوام التوفيق والسداد.

* وكيل محافظة الغاط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية