فرحة لا توصف

لئن تحدث أبناء الغاط عن فرحتهم في هذا اليوم عبروا عن بهاء مدينتهم بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور سمو نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية حفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير فمرحباً بهما في المحفل السنوي المتميز.

لقد حظيت هذه الجائزة بتنافس شريف بين الطلبة والطالبات وكانت حافزاً للجد والاجتهاد والمثابرة وساهمت مساهمة عظيمة في الرقي بمستوياتهم ورفع أداء المعلمين والمعلمات، ومن نحتفل بهم اليوم ثمار يانعة ونخبة متميزة تزخر وتتشرف بها بلادنا والتي لا تألو قيادتها الرشيدة جهداً في تقديم الخدمات التعليمية المتقدمة وفق أحدث الأساليب الحديثة سعياً لتحقيق جيل واع متنور يدرك لما يدور حوله.

ويطيب لنا ونحن نتشرف وفي هذا المحفل السنوي الذي يقف عليه معالي الوالد الأمير فهد بن خالد السديري ولجنة الجائزة أن نستلهم من سيرة الأمير خالد بن أحمد السديري في مجالات العلم والأدب والوطنية والقيادة والحنكة المنهاج العطر والرؤى الحكيمة.

تعيش الغاط في هذا اليوم يوماً استثنائياً بهذا التشريف الأبوي من سمو الأمراء ومن التشريف العلمي لهذه الكوكبة الغالية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات ولا يسعني عبر هذه السطور المتواضعة إلا أن أُكرر الترحيب بسمو الأمير وسمو نائبه وصحبهم الكرام وضيوف الجائزة مباركاً للفائزين هذا التفوق والتميز راجين للجميع دوام التوفيق والسداد.

* وكيل محافظة الغاط