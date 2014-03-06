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أمير جازان يطلع على المشاريع التنموية في أبوعريش

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أمير جازان يطلع على المشاريع التنموية في أبوعريش أمير جازان يطلع على المشاريع التنموية في أبوعريش

    اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس، على مشروع الخريطة التوضيحية لمسار التنمية في محافظة أبوعريش وذلك خلال الجلسة الأسبوعية في قصر سموه في حي الشاطئ.

ويشمل المشروع دراسة وتطوير خدمات التنمية بمدينة أبوعريش ومراكزها.

وأكد أمير جازان في كلمته، أهمية العمل المتكامل من الجهات الحكومية والخدمية والتي تصب في مصلحة المواطن وضرورة ترجمة جهود الدولة الكبيرة لخدمة أهالي المنطقة ومحافظاتها.

وتحدث في بداية اللقاء محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبدة عن أهم أهداف الدراسة التي تسعى لتحسين الأوضاع العمرانية وزيادة معدلات التنمية وتوزيع الخدمات من أجل تطبيق الأنظمة والمعايير للجهات المعنية. وأضاف أن الدراسة تهتم كذلك برفع كفاءة الخدمات الأساسية وحل كافة مشاكل ومعوقات التخطيط العمرانية وذلك وفق استراتيجية تنموية تحد من نمو المناطق العشوائية والعمل على تحسين المداخل وتجميل الشوارع والمواقع العامة للأهالي والسكان.

وأكد محافظ أبوعريش، أن مسار التنمية يرتكز على الخدمات الأساسية وهي: المشاريع التعليمية، والخدمات الصحية، والمشاريع البلدية، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع المنفذة بالمحافظة خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ريال. عقب ذلك شاهد سمو أمير المنطقة والحضور فيلماً وثائقياً عن مختلف جوانب التنمية في محافظة أبوعريش.

من جهته، أوضح رئيس بلدية أبوعريش محمد القحطاني عن مشاريع البلدية التي بلغت 368.5000 مليون ريال وتخدم المحافظة والمراكز وأكثر من 127 قرية.

إثر ذلك، تناول مدير مستشفى أبوعريش الصيدلي علي بن أحمد الحمزي محاور اللقاء عن الصحة وأبرز إحصاءات وخدمات مستشفى أبوعريش حيث يستقبل قسم الطوارئ ما يزيد عن 126952 في العام بمعدل 10579 مريضاً في كل شهر نسبة الحالات الحرجة فيها والحوادث 15 في المئة. فيما ارتفعت السعة السريرية بالمستشفى إلى 150 سريراً يحتوي عدداً من التخصصات الطبية والخدمات المساندة إضافة إلى عمل 17 مركزاً صحياً وتنفيذ عدد من البرامج الطبية ومنها برامج متابعة السكري والضغط وبرامج بحثية بالتعاون مع جامعة جازان ومنها برنامج "حصن".

وفي ختام الجلسة استمع الجميع الى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حول الخدمات المقدمة في المحافظة التي تمس المواطن وأبرزها الخدمات الصحية ومداخلات الحضور.

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