راشد بن حميد يفتتح حضانة ومشتلاً في مدرسة شيخة بنت سعيد

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان صباح أمس وضمن برنامج أسبوع التشجير الـ34 في الإمارة المشتل الزراعي الذي أنشأته مدرسة شيخة بنت سعيد في منطقة الجرف والحضانة المدرسية، واللذين شيدا على نفقة الدائرة.

وذلك بغرض زرع قيم حماية البيئة وأهمية الحفاظ على الأشجار المحلية البيئية وزراعتها في كافة المرافق العامة بالإمارة وتابع سير عمل ورشة تدوير المخلفات وطرق الاستفادة منها في تصنيع المواد الأولية لمنتجات منزلية ومكتبية بمدرسة شيخة بنت سعيد الأساسية حلقة ثانية بالجرف.

وخلال مشاركة رئيس الدائرة لطلاب مدرسة شيخة بنت سعيد الأساسية حلقة ثانية ومتابعته ميدانيا أعمال الزراعة في المشتل الجديد التابع للمدرسة بإشراف وتجهيز من إدارة الزراعة الحدائق العامة بالدائرة وبتنسيق مع منطقة عجمان التعليمية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاد باهتمام المدرسة بتحفيز الطلبة على الزراعة ونشر ثقافة الوعي البيئي بينهم بالحفاظ على الأشجار المحلية البيئية التي تشكل موروثا شعبيا تعتز به الإمارات كإرث وطني يحفظ للأجيال المستقبلية من الأجداد، مؤكدا دورهم في زراعة الأشجار البيئية مثل ألغاف والسدر والسمر والنخيل وغيرها من الأشجار البيئية المحلية في حديقة المدرسة بأيدي الطلاب معربا عن شكره لمديرة المدرسة منيرة أحمد عبدالله، ومثمنا جهود الهيئة التدريسية فيها ومساهمتها في إعداد أجيال المستقبل للحفاظ على الأرض وزراعتها بالأشجار المحلية البيئية.

وأكد على أهمية وجود حضانة للأطفال ضمن حرم المدرسة كي تشعر المعلمات الأمهات بالراحة النفسية خلال أدائهن لعملهن وبما يتركه من أثر إيجابي في زيادة الإنتاجية والتحفيز على الإبداع.