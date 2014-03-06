سعود بن صقر يحضر أفراح القواسم وآل حامد

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن صقر القاسمي واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية، مساء أمس، أفراح القواسم وآل حامد بمناسبة زفاف الشيخ عبد الله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة إلى كريمة الشيخ محمد بن أحمد آل حامد.

كما حضر الاحتفالات، التي أقيمت في الساحة أمام فندق رأس الخيمة، الشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي والأمير عبدالإله بن عبدالله بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي والشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من أعيان البلاد والشخصيات والمسؤولين ومديري الشركات والهيئات وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجاليات العربية المقيمة بالدولة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية المختلفة أهازيجها التراثية من الرزفة والعيالة واليولة والحربية وسط مشاركة من الشيوخ والمواطنين والحضور.