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هزاع وسيف ومنصور بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح المسعود

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هزاع وسيف ومنصور بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح المسعود هزاع وسيف ومنصور بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح المسعود

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حفل زفاف أحمد رحمة المسعود إلى كريمة محمد بن شارخ الشارخ، ومسعود رحمة المسعود إلى كريمة يوسف بن عمير المهيري، والذي أقيم في قصر الإمارات.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب العريس وأصدقائه.

 

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