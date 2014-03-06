الوفد المصري في جنيف يعرض جرائم وعنف الإخوان أمام المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

عقد الوفد المصرى في جنيف اليوم لقاء مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، ودارت المباحثات بين الوفد الذي يرأسه أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال حول الوضع القائم فى ظل وجود بعض حالات العنف والرد على ما يثار عن مجريات الاحداث فى الشارع .

> وضم اللقاء الوفد الرسمى الممثل في كل من الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة الخمسين والنائبة ماريان ملاك والمهندس عمرو مكى نائب رئيس حزب النور.

> وأرجع الفضالى ما ينشر فى تقارير حقوق الانسان فى الغرب الى ما تتناوله وسائل الاعلام الغربية من مغالطات ومعلومات كاذبة تدفع بها جماعة الاخوان الإرهابية .

> وقام أحمد الفضالى خلال الجلسة التى انعقدت على هامش المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان بالقاعة 22 بمقر الامم المتحدة والخاصة بمتابعة الاوضاع داخل مصر بتوضيح الحقائق بشأن المزاعم التى روجت لها جماعة الاخوان عن انتهاكات حقوق الانسان بمصر .

> وشارك فيها ممثلون عن العديد من دول العالم والمنظمات العالمية وسفراء كل من كندا ونيوزيلندا وسويسرا والإمارات والسعودية والكويت والمغرب وفلسطين والقائم بأعمال السفارة الامريكية فى جنيف وعدد من السفراء العرب و الافارقة و بعض الناشطين فى مجال حقوق الانسان بالعالم. وبناء على طلب الفضالي قام مسئولو القاعة بالامم المتحدة بعرض الفيديوهات التى رصدت جرائم الاخوان الوحشية والعنف الذى يمارسونه ضد الشعب المصرى، مما أثار اعتراضات ودعاوى بالإنكار من جانب بعض الحاضرين من المتعاطفين مع الإخوان .

أ.ش.أ