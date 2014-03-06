جنيفر لورانس تنتزع جائزة الاوسكار من لوبيتا نيونغو

قلمت الممثلة Jennifer Lawrence بمحاولة لانتزاع مجسّم الاوسكار من الممثلة Lupita Nyong'o خلال موقف طريف حصل في كواليس حفلة توزيع جوائز الاوسكار.

Lawrence التي حصلت العام الماضي على جائزة الاوسكار كأفضل ممثلة، ذهبت الجائزة هذا العام الى الممثلة Lupita Nyong'o عن فئة افضل ممثلة في دور ثانوي، عن فيلم " Twelve years A Slave‘s".

فبدت Lawrence و Nyong'o وكأنهما في عراك، تحاول فيه الممثلة الشقراء انتشال الجائزة من الممثلة السمراء.

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