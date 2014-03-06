بالصّور: ديمة بيّاعة تعقد قرانها.. والعرس في الصيف المقبل

احتفلت الفنّانة السّوريّة ديمة بيّاعة بـعقد قرانها رسميّاً على خطيبها الشّاب المغربي أحمد الحلو.

والدة بيّاعة، الفنّانة مها المصري عبّرت لـ"سيدتي نت"، عن سعادتها الغامرة بارتباط ابنتها رسميّاً بالشّاب أحمد الحلو، وأشارت إلى أنّ موعد العرس سيكون في الصّيف المقبل.

وارتدت ديمة خلال الحفل الصّغير الذّي أُقيم في دبي فستاناً أبيض بسيطاً وناعماً، مع تسريحة شعر بسيطة.

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