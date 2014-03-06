ليلى علوي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أبو زهرة

اتّبع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقليداً جديداً في الاحتفال بعيد ميلاده الـ80، إذ أقام احتفالاً كبيراً في دار الأوبرا المصرية؛ وعلى هامشه، تمّ تنظيم معرض يضمّ صوراً لأهمّ الشخصيات التي قدّمها أبو زهرة على مدار مشواره الفني.

وشارك أبو زهرة الاحتفال أحفاده، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم ليلى علوي، صلاح السعدني، عزت العلايلي، سامح عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، بالإضافة إلى حسن يوسف، محمد وفيق، مفيد عاشور، عهدي صادق، كما شاركه أيضاً المخرج سمير سيف، كمال أبو رية، جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، نبيل الحلفاوي وزوجته، وأخيراً سميحة أيوب ومحمد فريد وبوسي شلبي.

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