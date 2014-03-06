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بالفيديو .. جوتزه ينصر ألمانيا على تشيلي بهدف ' تيكي تاكا '

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بالفيديو .. جوتزه ينصر ألمانيا على تشيلي بهدف ' تيكي تاكا ' بالفيديو .. جوتزه ينصر ألمانيا على تشيلي بهدف ' تيكي تاكا '

سجل ماريو جوتزه جناح بايرن ميونيخ هدفا جميلا قاد به منتخب ألمانيا للفوز على تشيلي وديا يوم الأربعاء.

والتقى المنتخبان في اطار استعدادتهما لنهائيات كأس العالم 2014.

واستغل جوتزه تمريرة من مسعود أوزيل بعد هجمة اعتمد فيها الفريق على أسلوب التيكي تاكا الشهير في الدقيقة 16.

ولم يستطع أليكسيس سانشيز ورفاقه تعويض الهدف خلال الوقت المتبقي من اللقاء رغم الأداء الجيد الذين قدموه.

يذكر أن ألمانيا تتواجد مع البرتغال وغانا والولايات المتحدة في مجموعة واحدة بالمونديال.

بينما تتواجد تشيلي مع إسبانيا وهولندا واستراليا في مجموعة واحدة بكأس العالم المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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