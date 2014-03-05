بدء فتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية بالوادي الجديد‎

تقوم مديرية الإسكان بالوادى الجديد بفتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية الجديدة والتى تم طرحها منذ عدة أسابيع وذلك بمقر مديرية الأسكان للبدء فى تنفيذ الوحدات المعلن عنه .

صرح بذلك المهندس أحمد حسين مديرعام مديرية الإسكان بالوادى الجديد وقال أن مديرية الأسكان وضعت الحلول لإستلام الوحدات السكنية المتبقية من قرض الأسكان بمنطقة البستان بالخارجة وأنه تم تسليم عمارة من أصل4 عمارات تم سحبهم من المقاولين الذين لم يلتزموا بمواعيد التسليم وأشار إلى أن المديريه سوف تستلم خلال أسبوعين عمارتين وتتبقى عمارة واحدة جارى تدبير المبالغ الخاصة بها من صندوق الإسكان بالمحافظة .