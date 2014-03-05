أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بدء فتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية بالوادي الجديد‎

Google+ Print
بدء فتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية بالوادي الجديد‎ بدء فتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تقوم مديرية الإسكان بالوادى الجديد بفتح المظاريف المقدمة من المقاولين لإنشاء الوحدات السكنية الجديدة والتى تم طرحها منذ عدة أسابيع وذلك بمقر مديرية الأسكان للبدء فى تنفيذ الوحدات المعلن عنه .

صرح بذلك المهندس أحمد حسين مديرعام مديرية الإسكان بالوادى الجديد وقال أن مديرية الأسكان وضعت الحلول لإستلام الوحدات السكنية المتبقية من قرض الأسكان بمنطقة البستان بالخارجة وأنه تم تسليم عمارة من أصل4 عمارات تم سحبهم من المقاولين الذين لم يلتزموا بمواعيد التسليم وأشار إلى أن المديريه سوف تستلم خلال أسبوعين عمارتين وتتبقى عمارة واحدة جارى تدبير المبالغ الخاصة بها من صندوق الإسكان بالمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا