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محمد صبحي : الفن المبتذل أخطر من المخدرات على شباب مصر

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محمد صبحي : الفن المبتذل أخطر من المخدرات على شباب مصر محمد صبحي : الفن المبتذل أخطر من المخدرات على شباب مصر

طالب الفنان محمد صبحي ، شباب بضرورة القراءة والبحث المتواصل لمعرفة تاريخهم ، مشددا على أهمية عمل زيارات متبادلة بين محافظات مصر ، للتعرف على عادات تلك المحافظات وتقاليدها وثقافاتها ، كما أكد صبحي أن شباب مصر هم مستقبل البلاد ، ولابد من التواصل بين مختلف الأجيال من شباب وخبرات من أجل نهضة المجتمع.

جاء ذلك خلال أولى اللقاءات الحوارية لطلاب الجامعات ، التي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ، مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ، والمنفذة تحت شعار”العودة للجذور” ، وذلك في إطار ما توليه الوزارة من إهتمام بشبابها من خلال ما تقدمه لهم من نماذج بناءة في المجالات كافة ، من أجل نقل تجاربهم وخبراتهم الحياتية ، وتأصيل وترسيخ القيم وبث روح التعاون والمشاركة بينهم.

وفى سياق متصل ،أوضح صبحي أن الإنسان الواهم ، من يعتقد أنه سيصنع المستقبل عندما ينفصل عن ماضيه ، مؤكداً إيمانه القوي بوجود نظرية المؤامرة الفكرية علي شباب هذا الوطن ، مبينا أن الفن المبتذل الذي ينتشر في مجتمعنا أخطر من المخدرات على شبابه .

وأضاف  صبحي أن المأساة الحقيقية ليست في صراع الجيل مع ما يليه أو ما يسبقه ، بل صراع الجيل مع ذاته.

وعلي هامش اللقاء ، إحتفل الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ 66 ، مع شباب وفتيات مصر على مسرح الوزارة .

تجدر الإشارة إلي أنه سيتم تنفيذ تلك الملتقيات على مدار شهرى مارس وأبريل 2014 ، حيث تشمل المرحلة الأولى منها 8 لقاءات حوارية ، لطلاب جامعات كل من ( القاهرة ،حلوان ،عين شمس ،بنها ،الفيوم ،جنوب الوادي ،قناة السويس ،المنوفية) .

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