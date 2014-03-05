5 نجاحات من مباراة غريب الأولى مع الفراعنة

نجح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في اختباره الأول مع الفراعنة في المواجهة الودية أمام البوسنة والتي فاز بها المصريون بهدفين نظيفين.

يستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من مباراة شوقي غريب الأولى مع منتخب مصر.

1 – العودة لثلاثي في الدفاع

عاد منتخب مصر مرة أخرى للعب بثلاثي في خط الدفاع بعدما اعتمد على طريقة 3-4-3 أن ظل يعتمد على خطة 4-4-2 بمشتقاتها في عهد بوب برادلي المدير الفني السابق للفراعنة.

مساعد شحاتة السابق في الفراعنة اعتمد على ظهيرين جناحين على الجانبين متمثلين في أحمد فتحي الذي لعب على اليسار وأحمد المحمدي الذي شارك في الجبهة اليمنى وقدما أداء جيدا.

2 – السرعة في الهجوم

الاعتماد على ثنائي (صلاح وجدو) تحت رأس حربة وحيد هو خالد قمر يجيدان اللعب في المساحات كما تعد الميزة الأكبر لهما هي السرعة ساعد المنتخب المصري كثيرا في نقل الهجمة بشكل أسرع للثلث الهجومي.

صلاح وجدو قادا هجمات مرتدة كثيرة على مدار عمر المباراة أسفرت عن الهدف الأول الذي سجله مهاجم الأهلي كما أضاع صلاح أكثر من فرصة محققة للتهديف.

3 – عدم تواجد اللاعب الأعسر

تعاني الكرة المصرية في الوقت الحالي وتحديدا منذ هبوط مستوى سيد معوض من نقص حاد في اللاعبين الجيدين في مركز الظهير الأيسر ولم يعد هناك سوى محمد عبد الشافي الذي يرتبط بمباراة مع ناديه الزمالك حتى وإن كان أدائه مع المنتخب ليس بالشكل المطلوب.

شوقي غريب اضطر لتعويض غياب عبد الشافي للعب بأحمد فتحي على الناحية اليسرى وعلى الرغم من إجادته في ذلك المركز إلا أن المدير الفني يبدو وأنه لم يجد الحل في ذلك المركز حتى الآن ولم يجد ضالته في لاعبي الدوري. (شاهد ثلاث فرص خطيرة للظهير الأيسر أحمد فتحي)

4 - وجوه جديدة

ظهر خلال المباراة بعض الوجوه الجديدة التي ربما تخدم المنتخب في الفترة المقبلة فخالد قمر مهاجم الشرطة ظهر بمستوى مقبول في أول مباراة دولية له.

كما ظهر علي غزال بصورة ليست باهتة في ظل تألق رامي ربيعة بجانبه، بالإضافة إلى شوقي السعيد الذي شارك في جزء من اللقاء.

5 - عودة جدو

يبدو أن جدو لا يستعيد الذاكرة إلا في المباريات الدولية، فكما كانت مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2010 هي مفتاح تألقه.

عاد المهاجم إلى الظهور بشكل قوي بعدما سجل هدف وصنع هدف في المباراة وكان أحد أهم عناصر المنتخب من حيث الحيوية والخبرة.